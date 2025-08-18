Встреча с Путиным неожиданно помогла Трампу в одном вопросе

Рейтинг одобрения американцами работы президента США Дональда Трампа резко вырос после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

Об этом сообщает газета Newsweek со ссылкой на данные опроса InsiderAdvantage.

«54 процента опрошенных избирателей заявили, что теперь они одобряют президента Трампа, в то время, как 44 процента респондентов выразили неодобрение его политики. Чистый рейтинг одобрения Трампа американцами составил плюс 10 процентов», — передает издание.

Отмечается, что в последнем опросе, который был проведен в июле, чистый рейтинг одобрения главы Белого дома составлял плюс два процента. Тогда работу главы государства одобрили 50 процентов респондентов, а 48 процентов выступили против.

Встреча с Трампом для Зеленского может стать «кошмаром»

16 августа Трамп оценил переговоры с Путиным на 10 баллов из 10. В свою очередь, российский лидер назвал разговор с президентом США очень откровенным и содержательным. Он отметил, что в ходе диалога с Трампом «была возможность спокойно, детально еще раз изложить свою позицию».