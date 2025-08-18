Гладков призвал показать лица тех, кто превращает укрытия в туалеты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что в укрытиях теперь начнут устанавливать видеокамеры. Некоторые жители, по словам главы региона, используют «укрытия не по назначению», превращая их в общественные туалеты.

Это может, как подчеркнул Гладков, привести к гибели людей, которые не смогут попасть в подготовленные властями укрытия. В этой связи он предложил максимально публиковать тех, кто неадекватно себя ведет: «Покажем „героев“ в лицо».

Также губернатор напомнил, что управляющие компании должны на регулярной основе проверять укрытия, и поручил усилить контроль за местами.