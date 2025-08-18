Журова объяснила, почему встреча Путина с Трампом произошла на Аляске

Весь путь до Аляски Владимир Путин летел над территорией России, что исключало какие-либо трудности или опасности для него, поэтому саммит в этом регионе оказался простым решением для всех, заявила НСН Светлана Журова.

© nsn.fm

Аляска как место для российско-американского саммита была выбрана в первую очередь из-за соображений безопасности для президента России. Об этом в пресс-центре НСН заявила первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова.

«Конечно, символизм присутствует, но в тоже время – безопасность. Все переживали, как организовать встречу Трампа и Путина, а здесь тем более не надо было лететь над чужими территориями. Так что 100% играет роль то, что президент там был в безопасности. С другой стороны, американская сторона была на своей военной базе, это было их реноме, и они, конечно, не могли подвести. С этой точки зрения действительно всем было проще и быстрее организовать эти переговоры», - считает она.

Ранее Колташов в пресс-центре НСН заявил, что президент США Дональд Трамп в силу характера начал дискуссию с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске с максимальных ставок, однако такой напор ни к чему конкретному не привел, и встреча вышла практически «в ноль».