Цели и задачи специальной военной операции (СВО) не меняются, и готовность президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное урегулирование конфликта по нынешней линии фронта говорит о том, что он не готов к нормальным переговорам, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«Я поражаюсь его наглости, если эта информация действительна. Можно подумать, что эту текущую линию фронта он создал. (…) Он терпит поражение, его режим. Это наша территория конституционная. Наша войска там находятся завоевав эту территорию, и он теперь нам выдвигает условия. Я думаю, что не надо поддаваться на эти провокации и слушать то, что пишет западная пресса, проукраинская пресса», — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что цели и задачи специальной военной операции (СВО) прекрасно известны президенту Украины.

«Я думаю, что это говорит о том, что он несерьезен и не готов к нормальным переговорам», — считает политик.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник, написала о том, что арезидент Украины Владимир Зеленский готов пойти на уступки для урегулирования конфликта с Россией. По данным издания, политик готов согласиться на мирное урегулирование конфликта по текущей линии фронта, чтобы не выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Донбасса. По данным источника, на встрече с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер будет добиваться «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск» из Донбасса.