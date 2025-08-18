Джабаров спрогнозировал непростой разговор Трампа с Зеленским

ТК «Звезда»

У президента США Дональда Трампа в понедельник будет непростой разговор с Владимиром Зеленским, допустил в беседе со «Звездой» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

При этом глава Белого дома приложил максимум усилий, чтобы вывести конфликт на мирное урегулирование, считает сенатор. Но настрой Зеленского, его предварительные заявления, а также декларации его спонсоров из Европы настраивают на негативный исход встречи.

Спутники Зеленского будут настаивать на том, что и Европа, и США обеспечат безопасность Украины, сказал Джабаров. Под безопасностью они понимают накачку Киева оружием и налаживание с ним отношений как с членом стран НАТО, чтобы Украина в любой момент была готова нанести удар.

«Конечно, никаких территориальных уступок ни Зеленский, ни его спонсоры не допускают. Ведут они себя так, будто это Украина выиграла, а не Россия выигрывает. Это их обычная манера», - добавил сенатор.

Он отметил, что Трамп никогда не испытывал симпатии к Зеленскому.

«Потому что Зеленский ведет себя как истеричка и как попрошайка. Человек, который ходит с протянутой рукой по всему миру, априори не может вызвать никакого уважения. Посмотрим, может быть, Зеленскому удастся убедить Трампа в ходе разговора. Может, он согласится со всеми условиями. Но я думаю, что это непростой будет разговор. Одним разговором, одной беседой дело не закончится», - резюмировал Джабаров.

Переговоры Трампа с Зеленским состоятся в Белом доме вечером 18 августа. После этого президент США проведет встречу с лидерами Германии, Франции, Великобритании, Италии, Нидерландов, а также главой Еврокомиссии и генсеком НАТО.