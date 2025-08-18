Экс-премьер Италии назвал Путина превосходным переговорщиком

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци считает президента РФ Владимира Путина "превосходным переговоршиком", который думает о мировом порядке на ближайшие 20 лет.

"Путин - прекрасный переговорщик. На Аляске он получил прием с красной ковровой дорожкой, укрепил личные отношения с (президентом США Дональдом) Трампом, но он не намеревался там заключить перемирие [на Украине], насколько я его знаю, он нацелен на новую Ялту. Путин думает о том, каким будем мироустройство на ближайшие двадцать лет", - сказал Ренци в интервью газете Corriere della Sera.

Ренци занимал пост премьер-министра с 2014 по 2016 год, в течение этого периода он провел несколько двусторонних встреч с российским лидером.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.