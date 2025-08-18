Пушилин допустил мирное урегулирование конфликта по итогам саммита РФ и США

Встреча на Аляске лидеров России и США показала, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно. Такую точку зрения в эфире телеканала "Россия-24" выразил глава региона Денис Пушилин.

"Будем смотреть, наблюдать, как будут развиваться события в США после данных встреч. Но понимаем, что сейчас маятник сдвинулся в ту сторону, что мирное урегулирование, наверное, все-таки возможно", - сказал Пушилин.

Он также отметил высокий уровень организации встречи российского лидера на площадке в Анкоридже.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.

Сегодня Трамп примет в Вашингтоне Владимира Зеленского. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.