Путин: СССР сделал капитуляцию Японии неизбежной во Второй мировой войне

СССР сделал капитуляцию Японии неизбежной во Второй мировой войне, говорится в заявлении президента России Владимира Путина по случаю открытия первого этапа военно-исторического мемориального комплекса в память о Курильской десантной операции.

Его послание зачитал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Наша страна... после победного завершения Великой Отечественной войны в полной мере выполнила свой союзнический долг — стремительные действия наших войск кардинальным образом изменили стратегическую ситуацию на Дальнем Востоке», — цитирует его РИА Новости.

80 лет назад началась Курильская десантная операция советских войск. Руководство СССР приняло решение о её проведении на фоне попыток японского командования затянуть процесс капитуляции, а американского — захватить контроль над островами вопреки решениям Ялтинской конференции. Занять хорошо укреплённый остров Шумшу советские военные смогли только после ожесточённых боёв. Остальные японские гарнизоны сдались относительно спокойно. По словам историков, Курильская операция позволила СССР решить задачу стратегической важности — прямого неограниченного доступа советского военно-морского флота в Тихий океан.

