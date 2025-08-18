Очередная попытка Киева совершить теракт на Крымском мосту была направлена на срыв переговоров по урегулированию конфликта на Украине, указал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"На фоне начавшегося переговорного процесса новая попытка Украины и ко. совершить теракт как провокацию, срывающую переговоры и поиск мирного разрешения", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что на Крымском мосту предотвращен готовившийся спецслужбами Украины теракт. Выявлен и обезврежен автомобиль Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством.