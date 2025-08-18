В Госдуме рассказали о возможности удержания половины пенсии за долги

Часть пенсии при выплате может удержать Cоциальный фонд России (СФР), если у пенсионера есть долги, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Речь идет об удержании до 50 процентов пенсии по общим долгам и о 70 процентах — по алиментным обязательствам. При этом пенсионер вправе обжаловать спорные ситуации.

«Основными причинами являются: наличие исполнительных документов по алиментам, кредитам, ЖКХ, решения СФР о переплатах или судебные акты. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения», — отметил депутат.

Ранее депутат Алексей Говырин рассказал, что в сентябре повысят пенсии инвалидам первой группы, достигшим возраста 80 лет россиянам, а также пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в августе.

В России выросла социальная пенсия: сколько теперь будут платить

По словам депутата, если пенсионеру исполнилось 80 лет в августе, то с сентября он начнет получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии — 17 815 рублей 40 копеек вместо 8 907 рублей 70 копеек. Эту сумму гражданин будет получать без учета дополнительных выплат и районных коэффициентов. Для пенсионеров, за которыми оформлен уход, прибавят 1 314 рублей в месяц, для тех, кто получает государственную выплату — еще 1 377 рублей.