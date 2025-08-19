Американский журналист назвал визит Путина в США историческим событием

Визит российского лидера Владимира Путина в США — исторический момент, заявил американский журналист, основатель независимого издания Grayzone Макс Блюменталь.

«Приём Владимира Путина и министра иностранных дел (России Сергея. — RT) Лаврова на территории США был историческим событием и чрезвычайно позитивным, потому что это показывает хотя бы некоторую приверженность дипломатии», — поделился он в беседе с РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что у президента США Дональда Трампа есть приглашение посетить Россию.