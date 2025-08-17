Ученые, переезжающие во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооруженных сил (ВС), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она высказалась о французской программе Pause, призванной предоставлять ученым условия для работы и жизни в якобы свободной Франции. По словам дипломата, главой проекта назначили Лауру Лоэак — экс-сотрудницу подразделения Минобороны Франции, отвечающего за отношения с постсоветскими государствами.

«То есть те, кто переезжают во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак французских вооруженных сил», — подчеркнула Захарова.

