Захарова обвинила Макрона в «низком вранье»

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что президент России Владимир Путин не хочет мира и предлагает Украине лишь капитуляцию, являются ложью. В низком вранье французского лидера уличила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Какое же низкое вранье! Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений!» — написала дипломат.

Она добавила, что правительство Франции, в свою очередь, всегда подталкивало Украину к действиям, подрывающим безопасность и мир.

«Капитуляцию Украине на самом деле предлагали те, кто несколько лет внушали мысль о "победе на поле боя", прекрасно понимая, что это невозможно, кто поставлял оружие киевскому режиму для совершения терактов, кто врал и развращал ложными обещаниями украинцев», — отметила Захарова.

По ее словам, в число таких людей входит и сам Макрон.

