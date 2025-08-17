Уровень английского Путина оценили

Президент России Владимир Путин уделял время изучению английского языка и теперь может на нем разговаривать. Уровень владения иностранным языком главы государства оценил экс-премьер России Сергей Степашин в беседе с «Комсомольской правдой».

© Lenta.ru

Степашин напомнил, что Путин идеально владеет немецким, превосходя даже некоторых коренных носителей. По словам экс-премьера, благодаря знанию одного европейского языка, президенту было несложно выучить английский. Он добавил, что у Путина есть способности к языкам.

«Я знаю, что он занимался английским и неплохо им владеет», — заключил Степашин.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал недавние переговоры с Путиным на Аляске успешными и обвинил американские СМИ в искажении информации.