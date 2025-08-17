Захарова прокомментировала странный жест фон дер Ляйен

Представитель МИД РФ Мария Захарова поиронизировала над главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен из-за ее странного жеста на встрече с Владимиром Зеленским.

Захарова опубликовала в своем телеграм-канале фотографию с воскресной пресс-конференции Зеленского и главы Еврокомиссии.

Захарова вспомнила о салфетках после анонса встречи Макрона, Мерца и Стармера

В кадре Зеленский и глава ЕК стоят за трибунами. При этом фон дер Ляйен широко разводит руки, словно рыбак, демонстрирующий размер рыбы.

«Урсула знает, о чем говорит», — подписала фото Захарова.

В комментариях пользователи напомнили, что основная специальность фон дер Ляйен — гинеколог.

Сегодня Зеленский прибыл в Брюссель, где провел переговоры с главой Еврокомиссии.