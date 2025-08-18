Кремль: Путин проведет международные разговоры после саммита в США

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет несколько международных телефонных переговоров. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По данным Кремля, Путин намерен проинформировать собеседников об итогах российско-американского саммита, состоявшегося на Аляске.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем. Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.