Путин во время пресс-конференции на Аляске изменил свою речь

Президент России Владимир Путин изменил свою речь во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. На видео, показанном в программе «Москва. Кремль. Путин», видно, как глава государства по ходу выступления отложил в сторону четыре листа, сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Уточняется, что это произошло после слов президента России о том, что Москва рассчитывает на отказ Киева и европейских стран от попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс в урегулировании украинского конфликта.

Стали известны детали поездки Путина и Трампа в одном лимузине

Российско-американские переговоры на высшем уровне состоялись в городе Анкоридже на Аляске 15 августа. Центральной темой саммита стал вопрос урегулирования украинского конфликта.