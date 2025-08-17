Путин прокомментировал свитер Лаврова с надписью «СССР»

Президент России Владимир Путин во время встречи с делегацией США в расширенном формате на Аляске в шутку назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова «империалистом» из-за его свитера с надписью «СССР», в котором он появился в отеле Анкориджа. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

© Скриншот

На видеозаписи запечатлены делегации в формате «три на три» за несколько минут до начала переговоров. На кадрах видно, как госсекретарь США Марко Рубио обращается к российскому коллеге Сергею Лаврову со словами «мне нравится ваша рубашка», предположительно, имея в виду свитер с надписью «СССР».

После этого Лавров обратился к президенту России, объясняя, в чем заключается шутка и о чем идет речь.

«Империалист!» — с улыбкой заметил Путин.

При этом представители обеих делегаций рассмеялись.

До этого британский телеканал Sky News назвал свитер Лаврова «интересной отсылкой, учитывая, как холодная война между США и коммунистическим Советским Союзом шла во второй половине XX века».