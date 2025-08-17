Стали известны детали поездки Путина и Трампа в одном лимузине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп при встрече в Анкоридже, Аляска, планировали ехать на разных автомобилях. Детали поездки российского и американского лидеров в одном лимузине стали известны РИА Новости.

Как рассказал агентству источник, близкий к организации переговоров, изначально планировалось, что политики поедут на своих автомобилях к месту проведения саммита — президент РФ на лимузине Aurus, а его американский коллега на Cadillac.

Однако президент США неожиданно для всех участников встречи предложил Путину поехать вместе с ним на его автомобиле, на что российский лидер «легко согласился».