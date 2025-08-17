Володин напомнил, что Рузвельт предлагал Сталину встретиться на Аляске

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп спустя 82 года реализовали идею президента США Франклина Рузвельта о встрече с главой Советского государства Иосифом Сталиным на Аляске, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Мах.

Политик провел исторические параллели и напомнил, что 5 мая 1943 года Рузвельт обратился к руководителю СССР Сталину с просьбой провести встречу на Аляске. В своем послании президент США предлагал обсудить военное положение как на суше, так и на море, отмечая, что Советский Союз делает «великую работу».

«Учитывая, что это письмо было направлено главе Советского государства после Сталинградской битвы и стратегического перелома в ходе Великой Отечественной войны, руководство западных союзников СССР осознавало необходимость активизации личных контактов со Сталиным», — написал Володин.

При этом, отметил председатель Госдумы, Рузвельт подчеркивал важность проведения встречи на двоих, без участия в ней Великобритании. По словам Володина, президент США, внесший вклад в Победу над фашизмом, считал, что Советский Союз в этом играл более важную роль, чем Англия. Володин напомнил слова Рузвельта о том, что «русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации, вместе взятые».