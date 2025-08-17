Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов выразил мнение, что встреча президентов России и США на Аляске загнала Владимира Зеленского в угол.

По его словам, Россия показала всему миру, что готова к компромиссу и поиску решения вопроса мирным путём. Кроме того, передаёт РИА Новости, появились реальные возможности и условия для прекращения военного конфликта.

Единственной преградой для достижения мира на Украине теперь, как утверждает Рогов, становится Зеленский, и вся вина в случае затягивания военного конфликта будет лежать исключительно на нём.

Дубинский обратил внимание на изменение формулировок Зеленского после саммита

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявил, что мирное урегулирование невозможно при Зеленском.

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук, в свою очередь, выразил уверенность, что во время встречи с Трампом Зеленский будет идти на различные хитрости, чтобы остаться у власти.