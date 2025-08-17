В России прокомментировали пролет истребителей США над Путиным

Во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске над ними пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit в сопровождении четырех истребителей F-22, что стало проявлением высшей степени уважения к гостю со стороны США, объяснил генерал-майор Сергей Липовой.

Напомним, самолеты появились в небе сразу после рукопожатия двух президентов, когда они сошли со своих лайнеров на территории военной базы в Анкоридже.

"Пролет истребителей над президентами после их встречи в "переводе" с военного языка означает высшую степень уважения к принимаемой стороне", - приводит слова военного эксперта aif.ru.

Липовой отметил, что пролет военных бортов входил в протокол встречи.

Названа версия появления военных самолетов в начале встречи Путина с Трампом

Кроме того, добавил он, принимающая сторона традиционно встречает и провожает воздушное судно, на котором передвигается почетный гость.

"Точно так же поступает и Россия, когда на переговоры прилетают первые лица", - подчеркнул эксперт.

Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как истребители ВВС США сопровождают борт президента РФ Владимира Путина по пути с Аляски. На видео, снятом из салона президентского лайнера, можно увидеть как минимум три истребителя F-35, летевших слева и справа от спецборта главы государства.