Постпред России оценил вступление в ЕС успешных стран

Вступление в Европейский союз (ЕС) для успешных стран в нынешних условиях вряд ли может быть привлекательным. Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя публикацию в социальной сети X.

«В нынешних обстоятельствах ЕС едва ли может быть привлекательным для более или менее успешных государств», — написал постпред.

В публикации, которую прокомментировал Ульянов, говорилось, что меньше всего в ЕС хотят вступить Великобритания, Исландия, Сербия и Норвегия. В свою очередь, наибольшее стремление стать членами блока зафиксировано в Албании и непризнанном Косово, а также на Украине.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность ускорить принятие Молдавии в союз раньше, чем Украины.