Лавров обсудил украинский кризис с главой МИД Венгрии Сийярто

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил украинский кризис в контексте итогов встречи президентов России и США на Аляске с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

С венгерским коллегой Лавров также затронул практические вопросы взаимодействия между Москвой и Будапештом, включая график двустороннего политического диалога.

Ранее Лавров созвонился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, с которым также обсудил украинский вопрос по итогам саммита России и США на Аляске. Анкара выразила надежду, что начатый процесс диалога приведет к прочному миру при участии Украины.

В МИД России подтвердили разговор Лаврова и Фидана

Переговоры России и США прошли в Анкоридже в ночь на 16 августа. Президент США Дональд Трамп отметил, что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению огня не достигнута.

По итогам саммита Путин провел в Кремле совещание. Состоявшуюся встречу он назвал своевременной и полезной. С его слов, во время общения с Трампом они обсудили возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе.