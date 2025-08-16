Axios: Путин назвал Китай одним из возможных гарантов безопасности Украины

Российский лидер Владимир Путин упомянул Китай как одного из возможных гарантов безопасности Украины. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на источник.

Отмечается, что глава государства в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом на Аляске заявил о готовности обсудить гарантии безопасности для Украины.

«Однако он упомянул Китай как одного из возможных гарантов, что, возможно, намекает на то, что он выступит против сил безопасности, состоящих из войск НАТО», — говорится в статье.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины.

Как отмечал депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес, Европа должна понять, что Россия тоже хочет безопасного будущего.