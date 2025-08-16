Лавров обсудил с Фиданом саммит России и США на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 16 августа, обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом по телефону российско-американский саммит на Аляске.

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«В ходе беседы обсуждались усилия по прекращению войны между Россией и Украиной и встреча президентов России и США на Аляске...» — говорится в сообщении.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал переговоры Путина и Трампа на Аляске.