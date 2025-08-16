Глава МИД Турции обсудил с Лавровым переговоры Путина и Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто по телефону украинский кризис в контексте российско-американского саммита на Аляске.

Об этом проинформировали в пресс-службе МИД России. Там отметили, что стороны затронули также практические вопросы российско-венгерского взаимодействия, в том числе график двустороннего политического диалога.

Ранее РИА Новости сообщило, что Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом саммит России и США на Аляске.