Захарова вспомнила о салфетках после анонса встречи Макрона, Мерца и Стармера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила историю с салфетками после новостей о готовящейся встрече президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы", - написала она в своем Telegram-канале.

Очевидно, Захарова вспомнила наделавшую шуму поездку Макрона, Мерца и Стармера на Украину в мае, когда политики попытались скрыть от журналистов странные предметы на столе.

Пользователи сразу предположили, что лидеры убирают наркотики и приспособление для их употребления.

Позже Елисейский дворец заявил, что французский президент убирал обычную салфетку, а публикации СМИ на эту тему там назвали "фальшивыми новостями", которые якобы распространяют "враги" Франции.

Ранее Макрон заявил, что вскоре пройдет новая встреча так называемой "коалиции желающих".