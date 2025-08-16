Захарова вспомнила о салфетках после анонса встречи Макрона, Мерца и Стармера
Официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила историю с салфетками после новостей о готовящейся встрече президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
"Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы", - написала она в своем Telegram-канале.
Очевидно, Захарова вспомнила наделавшую шуму поездку Макрона, Мерца и Стармера на Украину в мае, когда политики попытались скрыть от журналистов странные предметы на столе.
Пользователи сразу предположили, что лидеры убирают наркотики и приспособление для их употребления.
Позже Елисейский дворец заявил, что французский президент убирал обычную салфетку, а публикации СМИ на эту тему там назвали "фальшивыми новостями", которые якобы распространяют "враги" Франции.
Ранее Макрон заявил, что вскоре пройдет новая встреча так называемой "коалиции желающих".