СМИ: Трамп и Путин обсудили гарантии Киеву по типу пятой статьи НАТО

Глава США Дональд Трамп якобы обсудил с президентом России Владимиром Путиным предоставление Украине таких гарантий безопасности, которые были бы аналогичны пятой статье устава НАТО, но без вступления страны в альянс. Об этом сообщает французское агентство «Франс Пресс» (AFP) со ссылкой на дипломатический источник.

По информации агентства, Трамп в ходе саммита на Аляске 15 августа озвучил Путину идею гарантий, которые предполагают коллективную защиту в случае нападения на Украину (статья 5 устава НАТО — нападение на страну-члена альянса приравнивается к нападению на альянс).

«В качестве одной из гарантий безопасности Украины американская сторона предложила гарантию по типу статьи 5», — заявил источник AFP.

Путин на совместной пресс-конференции с Трампом отметил, что Москва готова обсуждать вопросы безопасности Украины, но напомнил о своем прежнем требовании: отказ Киева от вступления в НАТО остается ключевым условием для переговоров.

Как уточнили источники The Independent и CNN, обсуждение между Трампом, главой Украины Зеленским, европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте состоялось утром 16 августа по итогам саммита Трампа с Путиным на Аляске. Европейские политики выразили заинтересованность в деталях возможных гарантий и прояснении роли США в их реализации. При этом отмечается, что коллективные гарантии по типу статьи 5 предоставят Европа и США, а сам альянс НАТО в них участвовать не будет. Подробности механизма реализации новой схемы защиты пока не раскрываются.

Президент США Дональд Трамп по пути на саммит с Владимиром Путиным подтвердил, что вопрос безопасности Украины обсуждается с союзниками. Он подчеркнул готовность США и европейских стран предоставить Киеву необходимые гарантии вне рамок членства в НАТО.