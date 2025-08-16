Захарова посоветовала "коалиции желающих" не забыть на встречу салфетки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала лидерам "коалиции желающих" не забыть на очередное заседание салфетки и "ложечки для сахара".

Дипломат обратила внимание, что 17 августа под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона пройдет заседание "коалиции желающих" в формате видеоконференции.

"Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы", - отметила она в Telegram-канале.

В мае появилось видео с Макроном, Стармером и Мерцем, сделанное в поезде во время поездки в Киев. На видео Макрон после начала съемки журналистами их встречи, спохватившись, торопливо начинает убирать маленький белый сверток со стола. В Елисейском дворце заявили, что небольшой белый сверток, который Макрон торопливо убрал со стола перед журналистами, - это не наркотики, а носовой платок.