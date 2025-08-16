Депутат объяснил, почему Путин и Трамп не отвечали на вопросы после встречи

Саммит на Аляске не является возвращением России в большую мировую политику, потому что она из нее и не уходила. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

Он заявил, что само желание президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным говорит о роли РФ на международной арене. Заявления же западных СМИ о якобы дипломатической изоляции Москвы - пережиток эпохи колониализма, когда мировая политика крутилась вокруг Европы и США.

«Тот факт, что две сильнейших ядерных державы, которые имеют большой и важный для всего мира опыт как сотрудничества, так и соперничества, что эти страны сегодня выходят на восходящий трек, который может помочь разрешить накопившиеся проблемы, - очень важный этап. А встреча на Аляске - существенный пункт в этом треке», - подчеркнул депутат.

Он предположил, что Трамп и Путин не стали отвечать на вопросы журналистов после встречи, потому что она была предварительной, как и заявлялось ранее. Саммит был созван для того, чтобы «обеспечить восходящий трек отношений» двух стран.

«Мне представляется, что ровно по этой причине президенты не стали давать развернутой пресс-конференции. Они выступили с заявлениями, но не стали отвечать на вопросы журналистов осознанно, не желая оказаться в такой ситуации, когда отдельные ответы на вопросы будут истолковываться как противоречия между Москвой и Вашингтоном», - считает Новиков.

Комментируя отношения двух стран, депутат отметил, что у США ограниченный ресурс по введению санкций в отношении России. По словам Новикова, Вашингтон уже ввел все санкции, которые мог. Новые ограничения затронут сферы, в которых Штатам это не выгодно - например, отрасль добычи редкоземельных металлов или космос.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал встречу двух лидеров на Аляске. Он отметил, что у Путина и Трампа больше точек соприкосновения, чем разногласий.