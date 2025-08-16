СМИ: Трамп вернул Путина на международную арену

Президент США Дональд Трамп устроил своему российскому коллеге Владимиру Путину грандиозное возвращение на международную арену в ходе саммита на Аляске. Такое мнение приводится в материале газеты Tribune de Genève.

По этим оценкам, поездка российского лидера за пределы России "сама по себе исключительна" на фоне санкций.

"Но то, что он поехал, чтобы быть принятым с почестями в США, было совершенно немыслимо до громкого возвращения Дональда Трампа в Белый дом", - пишет издание.

Газета отмечает желание американского президента произвести впечатление на своего российского коллегу, которое сторонники Трампа усмотрели в пышном приеме Путина с участием военных в парадной форме, стратегического бомбардировщика B-2 и истребителей.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. По данным портала Axios, беседа оказалась непростой.