Краткость встречи Путина и Трампа объяснили

Краткость встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа объясняется готовностью к продолжению диалога между сторонами. Об этом порталу «Газета.Ru» сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Парламентарий отметил, что главы государств ограничились одной обстоятельной беседой вместо переговоров в несколько раундов.

«То есть они готовы продолжить встречи, чтобы достигнуть большего, возможно, даже в Москве, что для России тоже является определенным итогом переговоров», — сказал депутат.

Новиков полагает, что встреча для Трампа стала успешной, поскольку ответила его ожиданиям перед саммитом.

Встреча Путина и Трампа состоялась на Аляске в ночь на 16 августа.

Президент США оценил итоги переговоров «на десять из десяти». Путин же сказал, что диалог с Трампом был хорошим.