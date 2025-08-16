Sky News: Путин вернулся с саммита на Аляске победителем

Президент России Владимир Путин вернулся с саммита на Аляске в США победителем, заявил редактор отдела международных отношений Sky News Доминик Вагхорн.

По его словам, российский лидер смог выбраться из «международной немилости». Вагхорн также подчеркнул, что Путина не принудили к соглашению о прекращении огня, а санкции отменили.

По итогам встречи на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп сделали ряд важных заявлений, в том числе по темам Украины и двусторонних отношений РФ и США. Подробнее — в материале RT.