Пушков оценил итоги встречи Путина и Трампа на Аляске

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков оценил итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что саммит на Аляске может стать поворотным событием в отношениях РФ и США, а также в разрешении украинского кризиса. Пушков подчеркнул, что американский президент не случайно оценил переговоры на 10 из 10.

Ранее итоги встречи в Анкоридже прокомментировал и сам Трамп.

«Отличный и очень успешный день на Аляске!» — написал он.

Встреча Трампа и Путина на Аляске состоялась 15 августа. В общей сложности саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.