Российская делегация осталась довольна приемом на Аляске во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Принимали хорошо, демонстрируя максимальное уважение», — говорится в публикации.

В пятницу президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.