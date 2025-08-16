Эксперт: саммит на Аляске кардинально поменял позицию Трампа по Украине

Встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске кардинально поменяла позицию президента США Дональда Трампа по Украине. Это открывает возможности для достижения мирного соглашения, отметил в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Аналитик согласился с мнением Трампа, оценившего переговоры на десять баллов из десяти.

"Произошла кардинальная перемена позиций Трампа, которая открыла, наконец, возможности для достижения мирного соглашения. Потому что долгое время Владимир Зеленский с руководством ЕС навязывали Трампу вот эту модель, которая абсолютно не жизнеспособна и, по сути, блокировала достижение мирного соглашения: сначала безусловное перемирие, а потом все остальное", - сказал он.

По мнению Жарихина, Трамп в ходе саммита принял, наконец, российскую позицию, что необходимо достижение мирного соглашения, а потом уже прекращение огня. И именно по этой причине американский лидер отказался от немедленного введения санкций вторичных против торговых партнеров России, продолжил аналитик.

"Мне кажется, это очень позитивный результат. И это кардинальное изменение позиции Трамп просто не хотел обнародовать на пресс-конференции, где поднялся бы шум со стороны представителей недружественной к нему прессы. И поэтому два лидера ограничились заявлениями", - добавил он.

Как отметил эксперт, Трамп принял позицию, что "сделки нет по той причине, что ее не принимает Украина", и прямо указал по итогам саммита на то, что "Зеленскому надо решать".

"Не Путину надо решать, немедленно объявит он прекращение огня или нет, а Зеленскому надо решать, он готов принять мирные условия, в которые заложены, естественно, вопросы территориального обмена, или не готов. Я считаю, это было блестящей дипломатической победой. То есть шар теперь на стороне Зеленского и стран ЕС, которые все это время блокировали с помощью идеи немедленного прекращения огня реальные движения к заключению реального мирного соглашения", - подчеркнул он.

Собеседник агентства назвал перемену в позиции Трампа "победой здравого смысла". Он отметил, что Трамп наконец разобрался в механизме, "что же препятствует дальнейшему движению к мирному соглашению и понял, что этим препятствием является Зеленский".