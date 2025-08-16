The Times: Путин одержал победу на встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин покинул Аляску, где проходила его встреча с американским лидером Дональдом Трампом, сохранив за собой преимущество на переговорах. Такое мнение выражается в материале британской газеты The Times.

По ее оценке, "правдивый ответ на вопрос, кто стал победителем в демонстрации силы в пятницу, прозвучал в прощальных словах Путина [на совместной пресс-конференции] - единственных сказанных на английском языке, которые дали понять: он чувствует, что покинул Аляску, одержав верх".

По мнению издания, президент России, пригласив на английском языке Трампа в Москву, в хорошем смысле обезоружил лидера США. Подводя на совместной пресс-конференции итоги саммита на Аляске, хозяин Белого дома заявил, что рассчитывает вскоре снова увидеться со своим российским коллегой. "В следующий раз в Москве?" - с улыбкой отреагировал Путин на английском языке. Американский лидер назвал это интересным предложением, отметив с улыбкой, что его "могут за это немного покритиковать". При этом он не стал исключать возможность своего визита в Москву.