Джабаров: Европе и Украине надо искать сближения с Россией

Европе и Украине надо искать пути сближения с Россией, если они действительно заинтересованы в мире. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия-24".

"Европейцам есть о чем задуматься. И, в принципе, если они реально хотят прекратить конфликт, а тем более, если это хочет Украина, в чем, к сожалению, я сомневаюсь, то надо идти и искать пути сближения", - сказал он, комментируя переговоры РФ и США на Аляске.

Сенатор отметил, что скоро станет понятно, действительно ли хочет Зеленский мира или он желает только сохранения власти своего режима на Украине.

Джабаров прокомментировал то, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поехали на саммит в одном автомобиле, сказав, что это говорит о том, что отношения между ними на самом деле доброжелательные.

"Это говорит о многом, о том, что они готовы к сотрудничеству", - добавил он.

Сенатор подчеркнул, что результаты встречи - большой прогресс для двусторонних отношений РФ и США.

15 августа на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. По итогам переговоров президент РФ сообщил, что украинское урегулирование стало основной темой саммита. Он также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях с США, пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны, президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, оценил встречу на 10 баллов из 10. Он подчеркнул, что согласованы многие позиции, а дальнейшее зависит от Киева, выразил уверенность в возможности скорой сделки по Украине.