Депутат ГД Ивлев: агрессивные страны Запада отстранены от решений

Прошедшие на Аляске переговоры между президентами России и США продемонстрировали, что они действительно могут улучшить международную обстановку, а вот агрессивные лидеры стран Запада от таких решений уже отстранены, уверен депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа показали, что Россия и США вместе создают мирные тенденции будущего. Напротив, оттеснены в сторону наиболее агрессивные страны Западной Европы. Понятно, что их попытки сорвать мирный процесс будут продолжаться, но агрессоры должны совместными усилиями получить по заслугам", - сказал он ТАСС.

Ивлев подчеркнул, что рассмотренные в ходе переговоров вопросы актуальны для решения задач по обеспечению безопасности в современном мире, в том числе они касаются и российских гарантий безопасности для Украины.

"Теплый прием Трампом Путина резко контрастирует с перепалкой с Зеленским в Белом доме. Встреча на Аляске дает реальный шанс улучшить международные отношения во всем мире. Это долгий и трудный путь, но первый шаг президенты России и США уже сделали", - добавил депутат.

Саммит на Аляске

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что их основной темой стало урегулирование украинского конфликта. Он также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент США заявил о достигнутом на саммите прогрессе, однако отметил, что не по всем пунктам удалось прийти к согласию.