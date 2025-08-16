В России назвали важные результаты встречи Путина и Трампа

Переговоры между лидерами двух стран проводились для того, чтобы найти правильную формулу дальнейшего взаимодействия, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Климов подчеркнул, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа проходила уединенно, и с американской стороны было сделано все возможное, чтобы исключить влияние третьих сил. Благодаря этому разговор шел не о том, будут ли Москва и Вашингтон сотрудничать о том, как дальше будет развиваться уже намеченная формула взаимодействия.

«И в этой формуле есть очень важный элемент — это взаимовыгодное финансово-экономическое сотрудничество. Для этого тоже есть немало оснований. Смотрите указ президента России, который изменяет ситуацию с работой крупных американских энергокомпаний на территории нашей страны. Есть и другие признаки. Продолжается российско-американский диалог на дипломатическом уровне относительно возобновления полетов между нашими государствами», — указал сенатор. «Есть очень много вопросов, требующих практического решения, но это именно вопросы, требующие решения», — Андрей Климов сенатор.

Климов подчеркнул, что в сравнении с тем, что было в последние четыре года между странами, во время переговоров был сделан очень большой позитивный шаг вперед. Он добавил, что России и США необходимо наверстывать отношения, которые начали портится начиная с 2012 года, но с учетом изменяющегося мира.

В Британии увидели намек в словах Путина на саммите с Трампом

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп общались 2 часа 45 минут — дольше, чем на любой из их предыдущих встреч. По словам посла России в США Александра Дарчиева, атмосфера переговоров была «в целом позитивной».