Ушаков: Тема встречи Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась

В Кремле пока не знают, когда может состояться новая встреча президентов России и США, на Аляске не обсуждали и саммит с участием Украины, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.

"Пока тема не затрагивалась", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности участия Владимира Зеленского в переговорах вместе с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Дата новой встречи президентов России и США еще не известна, заявил Ушков.

Напомним, встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. По итогам лидеры выступили перед прессой, где назвали переговоры успешными и высказали настрой на продолжение общения. Владимир Путин предложил провести следующий саммит в Москве. Дональд Трамп назвал идею интересной.

Также глава российского государства заявил и о наличии прогресса в теме украинского урегулирования.