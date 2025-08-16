Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев в своем Telegram-канале перечислил несколько выводов из встречи глав российского и американского государств.

Диалог двух лидеров позволил восстановить полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне, в котором нет ультиматумов и угроз.

Путин лично изложил Трампу условия завершения конфликта на Украине, добавил Медведев.

Трехчасовой разговор завершился тем, что глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию, указал зампред СБ.

Также встреча показала, что переговоры могут проходить без предварительных условий и одновременно с продолжением спецоперации.

Главным выводом Медведев назвал то, что обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин указывал на скорую возможность завершить конфликт на Украине. Путин и Трамп беседовали два часа без перерыва на ланч. Глава российского государства отметил стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.