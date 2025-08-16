Саммит США и РФ на Аляске стал уроком тем, кто не учит историю и не знает, как на самом деле исторически связаны два государства. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Все, кто сейчас заглядывает в рот Вашингтону, 300 лет назад пытались уничтожить молодое американское государство, а Россия, наоборот, оказала всяческую помощь. Трамп это знает, и поэтому он встречал на красной дорожке президента страны-партнера, проверенной веками», — сказал он.

По словам депутата, неспроста глава Белого дома постоянно говорит о ядерном потенциале РФ.

В пятницу президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.