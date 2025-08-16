В Кремле ответили на вопрос о саммите Путина, Трампа и Зеленского

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на вопрос о возможности проведения трехстороннего саммита с участием Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Ранее Дональд Трамп после саммита на Аляске не исключил, что скоро может произойти новая встреча, уже с участиема Владимира Зеленского и представителей Европы.

"Пока не знаю", - сказал Ушаков в интервью Первого канала, отвечая на вопрос о том, когда может произойти новая встреча. "Сейчас же президент США сказал о том, что он созвонится с коллегами, обсудит с ними итоги нынешних переговоров. А потом будем решать, что делать дальше", - напомнил Ушаков.

«Десять из десяти»: названы две большие победы Путина на саммите с Трампом

Он также добавил, что тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивалась.

Читайте материал: "Тайные повороты Аляски: в Киеве назвали четыре тревожных сценария".

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий