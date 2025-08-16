В России обратили внимание на не сработавший с Путиным трюк Трампа

Lenta.ru

Американскому президенту Дональду Трампу не удалось провернуть свой классический трюк с рукопожатием в отношении российского коллеги Владимира Путина перед началом переговоров на Аляске. Об этом рассказала Life.ru эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева.

В России обратили внимание на не сработавший с Путиным трюк Трампа
© Лента.Ru

Специалист напомнила, что Трамп таким образом старается продемонстрировать доминирующую позицию США над другими странами.

«Когда они встречаются на красной ковровой дорожке, мы этого не видим. Это скорее стандартное протокольное рукопожатие», — прокомментировала Богачева.

Эксперт, проанализировав видео с саммита, отметила, что Трамп волнуется, в то время как Путин ведет себя более уверенно и пребывает в хорошем настроении. Богачева также обратила внимание на привычку Трампа не застегивать пиджак и носить длинный галстук, что сильно контрастирует с деловым видом российского лидера.

Ранее Путин согласился с тем, что боевые действия на Украине не начались бы, будь Трамп президентом США в 2022 году.