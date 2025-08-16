Путин по пути с Аляски посетил Чукотку

Президент России Владимир Путин по пути с Аляски, где прошли его переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, посетил Чукотку и встретился с губернатором автономного округа Владиславом Кузнецовым.

Об этом сообщает ТАСС.

По пути с Аляски в Россию борт Путина сопровождали истребители F-22.

Ранее военный эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны России Виктор Баранец в беседе с RT отметил, что США показали лучшее, что у них есть в военно-воздушном флоте во время встречи Путина и Трампа, когда над ними пролетел B-2 Spirit в сопровождении четырёх F-22.