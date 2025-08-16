В Британии увидели намек в словах Путина на саммите с Трампом

Президент России Владимир Путин, пригласив американского коллегу Дональда Трампа в Москву, продемонстрировал свое отношение к Европе и Украине.

Об этом пишет британская газета Telegraph.

«Он [Путин] говорил поверх голов украинских и европейских лидеров, давая понять: они для него не имеют значения, и Трампу тоже не стоит на них обращать внимания», — говорится в статье.

Путин на английском языке пригласил Трампа в Москву на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. Американский президент назвал его предложение интересным, отметив, что он может подвергнуться критике за это, но добавил, что встреча в российской столице возможна.

Переговоры Путина и Трампа прошли 15 августа в Анкоридж (штат Аляска). Они продлились 2 часа 45 минут, главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Трамп сообщил, что по итогам встречи сделки по Украине нет, так как во время переговоров было несколько пунктов, в том числе достаточно важных, по которым сторонам не удалось достичь договоренностей.