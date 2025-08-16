По итогам российско-американских переговоров на Аляске верно говорить о победе здравого смысла. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

По его словам, следует говориться о «победе здравого смысла», к которому Россия призывала еще с 2021 года.

Парламентарий отметил, что тогда у власти в США был президент Джо Байден, и российский лидер Владимир Путин вполне справедливо заявил, что будь тогда действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во главе страны, конфликт на Украине не начался бы.

15 августа Путин и Трамп впервые за шесть лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».