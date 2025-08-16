Россия подготовила документы для восстановления прямого авиасообщения с США

Оформленные Россией документы для возобновления прямых перелетов с Соединенными Штатами сейчас находятся на стадии обсуждения обеими сторонами, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Российская инициатива способствует нормализации отношений двух стран, Москва подготовила соответствующие документы по восстановлению авиасообщения, сказал посол, передает РИА «Новости».

Напомним, Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длилась более двух часов. Через некоторое время переговоры завершились , пресс-конференцией Путина и Трампа.

Трамп заявил, что сделки по Украине пока нет, но есть «множество договоренностей».